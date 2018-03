Simon Cowell conta que seu filho de 2 anos o ajuda a avaliar cantores

Simon é o criador e jurado do 'The X Factor' e do 'America's Got Talent' Foto: Syco / Thames / Corbis

Simon Cowell tem como braço direito o seu filho Eric, de dois anos. O magnata da música de 56 anos regularmente leva o garoto para as audições do "America's Got Talent" para decidir quais artistas seguirão em frente.

"Ele é o pequeno mais fofo do mundo. Eu preciso te dizer, ele será meu braço direito - qualquer coisa que ele goste, eu gosto. Ele é brilhante, ele vem para as audições e realmente curte as apresentações. Ele é muito bom de assistir, engraçado, porque eu posso ver quando ele está entediado e quando ele está animado para dançar. Ele já é um bom crítico. Ele não é pago, mas me ajuda!", revelou.

Simon está ao lado dos jurados Heidi Klum, Mel B e Howie Mandel nesta temporada do programa e admitiu ter se sentido um novato quando chegou ao set pela primeira vez. Criador da atração, Simon contou à People: "O que foi engraçado é que me senti como 'o novo menino' porque esse pessoal trabalhou junto por tanto tempo. Eles ficam brincando que eu era o chefe. Eu pensei que eles eram os chefes e que eu era o novo menino que chegou na nova escola e esperava que gostassem de mim. Na verdade nos demos muito bem, foi muito mais fácil do que eu imaginava".

Simon anteriormente afirmou que se tornar pai o deixou mais flexível quando se trata de julgar apresentações. "Lauren é ótima. E não há dúvidas de que quando você tem uma criança, realmente se torna diferente. Você entende como se fosse seu filho lá. Eu sou bem consciente", realtou