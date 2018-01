Silvio Santos tira o SBT da cobertura do impeachment e derruba a Record

A pedido de Silvio Santos, o SBT não participou da cobertura da votação do impeachment Foto: Divulgação|SBT

A decisão de não exibir nada sobre a votação do impeachment da presidente Dilma Rousseff (PT), que aconteceu na Câmara dos Deputados nesse domingo, 17, fez com que o SBT chegasse à vice-liderança na audiência.

Enquanto todas as emissoras abertas mostravam a votação dos deputados, Silvio Santos deixou no ar o programa Eliana, que pela primeira vez esse ano conseguiu ganhar da Rede Record, com picos de 14 pontos na Grande São Paulo (cada ponto equivale a 69,4 mil domicílios).

Enquanto Globo, Record, Band, Rede TV! e Gazeta mostravam minuto a minuto como cada deputado estava votando, no SBT o cantor Amado Batista recebia uma homenagem de Eliana, que também falou sobre a internação do Ken Humano.

Em seguida, o Programa Silvio Santos continuou segurando a audiência, que chegou a 15 pontos de pico com seus joguinhos. Essa semana, os participantes foram Carlos Alberto de Nóbrega e Raul Gil. O programa chegou a ficar nos assuntos mais comentados do Twitter.

Record teve, em média, 7 pontos, Band marcou 4 e Rede TV! ficou com 2. A Rede Globo teve pico de 33 no final da votação.

