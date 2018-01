Silvio Santos se empolga com audiência dos telejornais do SBT e faz investimentos

Joseval Peixoto, Rachel Sheherazade e Carlos Nascimento apresentam o 'SBT Brasil' Foto: Divulgação

Bastou uma semana de bons resultados na audiência dos telejornais para Silvio Santos se empolgar e promover um importante investimento nos noticiários da casa. A partir desta segunda, todos passaram a ser exibidos em HD, ou seja, em alta definição.

Além da transmissão ao vivo, as reportagens feitas para todos os noticiários também serão gravadas com os novos equipamentos, para dar o mesmo padrão de qualidade visual.

Até a última sexta-feira, 6, os telejornais eram produzidos em SD (sigla de 'Standard Definition'), formato cada vez menos utilizado pelas emissoras abertas, cuja resolução não apresenta tanta nitidez nas imagens e cores.

Parte dos equipamentos já estava disponível no SBT. Outra parte foi encomendada e deve chegar em breve aos estúdios.

Uma fonte do E+ comentou que a decisão de Silvio em investir nos telejornais se deu após notar um crescimento médio de 10% na audiência logo na primeira semana de maio.

Em abril, por exemplo, as médias do Primeiro Impacto e do SBT Brasil foram de 2,4 e 5,5 pontos, respectivamente, na Grande São Paulo (cada ponto equivale a 69,4 mil domicílios). Entre os dias 2 e 6 de maio, os telejornais fecharam com média de 2,7 e 5,9 pontos.