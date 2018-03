Silvio Santos passa a mão na perna de Helen Ganzarolli e simula ida ao motel

Foto: Reprodução/SBT

Silvio Santos realizou todos os seus sonhos durante a gravação externa que ele fez na última semana, em comemoração aos 35 anos do SBT. As cenas foram ao ar nesse domingo, 14.

Em um passeio com um carrinho elétrico pelo SBT junto com Helen Ganzarolli, Silvio Santos passou a mão nas pernas da sua assistente.

Na primeira matéria do dono do Baú em 12 anos, gravada dentro do Complexo Anhanguera, Silvio pede para Helen cruzar as pernas e, no final, diz que ela está lhe provocando. A matéria encerra com a dupla se encaminhando a um suposto motel.

"Foi uma tarde bastante agradável. Quando você quiser repetir, eu lhe garanto que estarei mais bem revigorado. Eu estou tomando todos os dias uma gemada com dois ovos", garantiu Silvio Santos.

Patricia Abravanel, que participava do quadro Jogo dos Pontinhos, chamou Helen de 'oferecida' depois da exibição da matéria.

"Ela seria a estrela do filme e eu, o galã apaixonado. Por que eu não posso contracenar com ela, assim, ó?", perguntou Silvio abraçando sua assistente.

"Você já teve os seus anos de ser galã. Agora, você é galã com a dona Íris, entendeu?", disse a atriz Maísa Silva.