Silvio Santos não vê degrau e leva um tombo no meio do programa; assista

. Foto: Reprodução/ YouTube

Todo domingo podemos esperar alguma surpresa no programa de Silvio Santos. No último, 13, até o apresentador foi pego desprevenido: ele não viu um degrau, tropeçou e caiu no palco!

O tombo assustou a plateia e os participantes, que tinham acabado de receber dinheiro do apresentador. Silvio, apesar do susto, agiu naturalmente. Ao cair, ele disse: "oi, caramba! Vamos lá". Na sequência, levantou e perguntou: "Quem quer um aviãozinho?", e a plateia o aplaudiu.

O programa foi exibido sem corte, então, a queda do apresentador ficou registrada. Assista: