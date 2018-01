Silvio Santos lança mais uma filha como apresentadora do SBT

. Foto: Reprodução

Pouco a pouco Silvio Santos está lançando sua filha Rebeca Abravanel, que atualmente trabalha como diretora de uma de suas empresas, como apresentadora no SBT.

Em 2015 Rebeca assumiu o programa 'Roda Roda Jequiti' por alguns minutos, quando o pai disse que precisava ir urgentemente o banheiro. De acordo com a assessoria do canal, agora ela divide a apresentação do 'Caldeirão da Sorte' com o pai e as irmãs, Patrícia e Silvia Abravanel.

É o começo da carreira da filha de Silvio como apresentadora. Ela tem 35 anos, é formada em administração de empresas e é diretora de uma das empresas do pai. A emissora ainda não sabe quais os planos do dono do SBT para Rebeca no próximo ano.