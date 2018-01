Silvio Santos ironiza votação do impeachment e comemora audiência do SBT

Foto: Reprodução|SBT

Silvio Santos fez piada com a demora da votação do pedido de impeachment na Câmara dos Deputados. Em um breve comentário em seu programa nesse domingo, 24, o apresentador disse: "Não gostei. Demorou muito".

Silvio ainda mostrou uma montagem feita por internautas com uma foto do seu programa e explicou que se os deputados tivessem utilizado esse método teria sido mais rápido.

"Se tivessem falado comigo, não tinha demorado tanto. Era só fazer a pergunta e o pessoal saía lá do plenário e entrava nas portas. E acabava logo. Não precisava demorar tanto tempo para resolver uma questão", disse.

O comentário de Silvio sobre o impeachment da presidente Dilma Rousseff (PT) bateu de frente com a decisão do SBT de não transmitir a votação dos deputados, se destacando das outras emissoras de TV.

No entanto, enquanto todas as emissoras abertas mostravam a votação dos deputados, Silvio Santos deixou no ar o programa 'Eliana', que pela primeira vez esse ano conseguiu ganhar da Rede Record com picos de 14 pontos.

Enquanto Globo, Record, Band, Rede TV! e TV Gazeta mostravam minuto a minuto como cada deputado estava votando, no SBT o cantor Amado Batista recebia uma homenagem de Eliana, que também falou sobre a internação do novo Ken Humano.

Em seguida, o 'Programa Silvio Santos' continuou segurando a audiência - que chegou a 15 pontos de pico - com seus joguinhos. O programa chegou a ficar nos assuntos mais comentados do Twitter.

