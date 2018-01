Silvio Santos investe em famosos para salvar o jornal 'Primeiro Impacto'

Foto: Divulgação|SBT

Após perder mais da metade de sua duração devido às péssimas audiências, o telejornal Primeiro Impacto, do SBT, passará a exibir entrevistas com artistas e personalidades da internet na tentativa de salvar o programa.

A ordem veio do próprio Silvio Santos, que iniciou uma sequência de mudanças nos programas que ele considera problemáticos, já que não conseguem sair do terceiro lugar no Ibope e apresentam uma desvantagem considerável em relação à Record, segunda colocada.

A partir de quarta-feira, 4, o repórter Roger Turchetti dará plantão no telejornal, produzindo reportagens e entrevistas com personalidades da TV e da internet, que serão exibidas entre as principais manchetes do dia. Em sua estreia, ele conversa com Luis Mariz, fenômeno da internet que possui quase 2 milhões de seguidores em seu canal no YouTube.

A princípio, esta é a única mudança prevista para o telejornal, teve perdas consideráveis em abril, um mês após a estreia.

O trio de apresentadoras (Joyce Ribeiro, Karyn Bravo e Patrícia Rocha) sofreu uma baixa e Patrícia deixou o programa. Além dela, foram cortados o helicóptero com notícias do trânsito, os links com reportagens ao vivo e a previsão do tempo, além de perder 1h30 de duração, indo ao ar das 6h às 7h.

Primeiro Impacto foi um jornal encomendado pelo Silvio Santos, que comprou o formato da rede hispânica Univision, dos Estados Unidos. Na versão original, as apresentadoras vestem roupas justas, decotadas e deixam as pernas à mostra. Por sorte, as jornalistas brasileiras foram poupadas deste 'detalhe'.

