Silvio Santos chama Simone de 'gordinha' e Simaria rebate: 'Ela é gostosa'

Simone e Simaria foram convidadas do 'Programa Silvio Santos'. Foto: Roberto Nemanis/SBT

No último domingo, 7, Simone e Simaria foram as convidadas do Programa Silvio Santos. Durante o quadro Jogo das Três Pistas, o apresentador resolveu 'brincar' sobre o corpo de Simone.

"Vocês formam uma boa dupla: a magrinha e a gordinha", disse Silvio. Simaria, porém, respondeu prontamente, com bom humor: "Mas ela não é gordinha. Ela é gostosa". Em outros momentos do programa, porém, Silvio disse que Simone é "muito bonita".

Depois disso, a dupla cantou alguns de seus sucessos no palco. Confira algumas reações à participação das cantoras nas redes sociais:

Simone e Simaria funcionaram muito bem com Silvio Santos.Deu muita vontade de ver mais eles três conversando! #ProgramaSilvioSantos — Pokémon raro (@wysllenbarros) 8 de maio de 2017

q maravilhoso esse quadro do silvio santos com a simone e a simaria kkkk — ️ (@thollandz) 8 de maio de 2017

Quem teve a ideia de colocar simone e simaria e silvio santos juntos merece um beijo KKKKK — sol (@destinoperina) 8 de maio de 2017 Silvio Santos sendo desnecessário/inconveniente com a Simone AAAAAAAAA — hellen (@_itshelleen) 8 de maio de 2017

A participação completa da dupla no programa pode ser assistida abaixo: