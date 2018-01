Boran presenteia Sila com um cavalo em 'Sila: Prisioneira do Amor'

Boran presenteia Sila com um cavalo

Segunda-feira, 25 de abril

Hussein rouba Boran para se casar com Ayse, mas ela descobre. Sila é processada pelo tio, que deseja tomar conta de toda a herança dela. Boran presenteia Sila com um cavalo, mas ela se prepara para fugir com Narin e Azad. Boran joga as coisas da ex-mulher do penhasco enquanto Sila foge de avião.

Dihan descobre que Sila fugiu

Terça-feira, 26 de abril

Sila chora durante a viagem. Dihan descobre a fuga de Sila antes de todos. Sila, Azad e Narin chegam a Istambul e se hospedam numa nova casa. Azad conta ao pai que fugiu. Boran manda desmontar o quarto de Yezda e traz flores para Sila.

Dihan conta a Boran sobre a fuga de Sila

Quarta-feira, 27 de abril

Dihan conta a Boran sobre a fuga de Sila, Azad e Narin. Emre tenta se aproximar de Sila, mas ela recusa dizendo que as coisas mudaram entre eles. Tomado pela ira, Boran destrói o quarto do casal. Sila sofre em Istambul. A tribo decide que os traidores devem morrer.

Sila se desentende com Emre

Quinta-feira, 28 de abril

Boran e o amigo Abay viajam juntos para Istambul. Dihan também vai. A mansão de Sila está protegida por vários seguranças armados. Sila chega à empresa para participar de uma reunião e se desentende com Emre. Bedar pede à mãe de Boran que interceda para salvar a vida dos filhos. Ayse conta a Sila que Boran desmontou o quarto de Yezda e que viajou para matá-la.

Boran descobre onde Sila está

Sexta-feira, 29 de abril

Boran descobre onde Sila está. Dihan visita os tios de Sila em busca de mais informações sobre ela. Sila sonha que tem um encontro apaixonado com Boran. Azad confirma que todos morrerão segundo a tradição. Boran tira a aliança e a joga no mar. Celil viaja para Istambul para cumprir as leis da tribo.

Sila visita o túmulo dos pais

Sábado, 30 de abril

Boran vê Sila chegando à empresa com Emre. Bedar também decide viajar para Istambul. Narin se arrepende de ter fugido e briga com Azad. Sila visita o cemitério e chora no túmulo dos pais. Narin conforta Sila e vê Boran observando de longe. Bedar chega a Istambul e liga para Sila. Celil é detido pelos seguranças de Sila.