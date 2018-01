Umu pede ajuda a Sila para fugir do casamento em 'Sila: Prisioneira do Amor'

Foto: Reprodução/Band

Umu pede ajuda a Sila para fugir do casamento

Segunda-feira, 18 de julho

Umu pede que Dilaver tente convencer o pai a desistir do casamento entre os dois. Boran descobre quem atirou em Dilaver e o entrega ao tio. Esma vai até a casa de Umu e diz que o bebê terá o sobrenome de Dihan. Umu vai pedir ajuda a Sila para fugir do casamento com o cunhado. Zinar declara guerra ao irmão por ter acolhido Umu.

Firuz quer sequestrar alguém da família de Boran

Terça-feira, 19 de julho

Zinar vai à casa de Firuz para buscar Umu e é impedido de levá-la. Boran e Sila discutem sobre o destino de Umu. Kevser expulsa Umu de casa, mas Boran não deixa. Firuz planeja sequestrar alguém da família de Boran.

Umu aceita casamento com Dilaver

Quarta-feira, 20 de julho

Zinar sequestra Narin e pede Umu em troca. Boran se recusa a obedecer ao tio e vai buscar Narin. Zinar condena o chefe Ahmet por ter atirado em Dilaver. Umu se conforma e aceita o casamento com Dilaver.

Boran vê Sila conversando com Emre

Quinta-feira, 21 de julho

Emre visita Sila e chega caminhando. Abay e Gizem se encontram em Mardin. Dilaver visita Burhan na prisão e propõe sociedade. Boran vê Emre com Bedirhan no colo e conversando com Sila. Boran fica furioso de ciúme.

Sila perde mais uma das empresas do pai

Sexta-feira, 22 de julho

Dilaver e Umu se casam. Burhan morre na prisão. Sila perde mais uma das empresas do pai. Esma e Dilaver se unem contra Sila. Boran arranca o telefone da mão de Sila quando percebe que ela está falando com Emre.

Boran descobre que Sila corre perigo

Sábado, 23 de julho

Boran e Sila discutem e ela embarca para Istambul contra a vontade do marido. Dilaver aparece de surpresa na reunião entre Sila, Esma e Emre. Narin conta a Boran que Dilaver está em Istambul. Boran percebe o perigo que Sila corre e viaja na mesma hora para protegê-la.