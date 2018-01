Boran sofre acidente em 'Sila: Prisioneira do Amor'

Foto:

Boran sofre acidente tentando salvar Sila

Segunda-feira, 18 de abril

Azad se desespera ao saber que Narin perdeu o bebê e põe a culpa na sogra. Azad decide fugir para Istambul com Sila, que pede ajuda a Emre. Boran sofre um acidente tentando salvar Sila.

Jornalistas interrogam Emre sobre Sila

Terça-feira, 19 de abril

Sila pede que Boran ajude a empregada Ayse a se casar com o homem que ama. Boran recebe notícias sobre a carga que havia sido roubada e descobre que foi enganado por Dihan. Jornalistas interrogam Emre sobre o paradeiro de Sila.

Boran recebe uma jovem grávida em casa

Quarta-feira, 20 de abril

Sila pede que Boran salve uma jovem que está em apuros. Dihan liga anonimamente para jornalistas e dá notícias sobre Sila. Boran recebe a jovem em casa, que é solteira e está grávida. Boran terá que decidir sobre o destino da moça.

Azad pretende fugir com Sila e Narin

Quinta-feira, 21 de abril

Boran e o pai discutem sobre as tradições do clã. Sila enfrenta Boran, pois discorda de todas as regras. Emre planeja a fuga de Sila. A imprensa de Istambul começa a investigar o caso de Sila e jornalistas viajam para Mardin. Azad conta ao pai que pretende fugir com Sila e Narin.

Boran se irrita ao saber que Sila está falando com Emre

Sexta-feira, 22 de abril

Jornalistas encontram a casa de Sila. Sila conhece Lucine, irmã de Abay. Jornalistas entrevistam Boran e questionam o casamento dele com Sila. Emre liga para Sila e pede que ela assista ao noticiário na TV, que fala sobre o caso. Boran fica furioso quando percebe que Sila está falando com Emre. Jornalistas também encontram a casa de Bedar e Celil, e gravam entrevista com eles.

Boran e Sila vão para a casa de campo

Sábado, 23 de abril

Boran decide tirar Sila de casa para despistar os jornalistas, mas Dihan quer contar a história toda para a imprensa. Boran e Sila chegam à casa de campo. Celil e Bedar aparecem no noticiário da TV. Dilan, a irmã mais nova de Sila, ganha um concurso de poesias.

