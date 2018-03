Sila acha que pai de Boran é responsável por acidente de Azad em 'Sila: Prisioneira do Amor'

Foto:

Sila acha que pai de Boran é responsável por acidente de Azad

Segunda-feira, 13 de junho

Celil e Bedar sofrem bastante ao saber o que aconteceu com Azad. Sila está em estado de choque e não consegue acreditar que o que aconteceu com Azad foi apenas um acidente. Sila começa a ter desconfiança que o pai de Boran e Dihan são os responsáveis pelo que aconteceu com Azad. A polícia continua investigando o caso para saber o que realmente aconteceu com Azad e se realmente foi um acidente.

Boran decide investigar o que aconteceu com Azad

Terça-feira, 14 de junho

Boran está disposto a tentar descobrir o que realmente aconteceu com Azad por conta própria. Boran vai conversar com um homem que estava trabalhando no mesmo hotel onde Azad estava hospedado pouco antes de perder a sua vida. Boran avista Dihan em uma farmácia e decide segui-lo. Os dois estão bem perto de se encontrarem e começarem a brigar.

Tribo diz que sentença contra Sila não será esquecida

Quarta-feira, 15 de junho

Boran vai falar com os integrantes da tribo e diz que Dihan foi o responsável por acabar com a vida de Azad e que por esse motivo deve sofrem uma punição severa. Os membros da tribo concordam, no entanto, deixam claro que a sentença contra Narin e Sila não será esquecida. Eles dizem que a sentença de Sila está apenas suspensa até que ela termine de amamentar. Dihan acaba sendo inocentado pois não há provas suficientes.

Boran aconselha Sila a ir para Istambul

Quinta-feira, 16 de junho

Boran conversa com Sila e diz que o melhor é ela ir para Istambul para que nada de ruim aconteça com ela. Ele justifica que Dihan pode ser nomeado com chefe da tribo. Ayse conversa com Boran e diz que não há ninguém na casa. Ele começa a subir as escadas e, ao entrar no quarto, tem uma surpresa.

Boran tem receio pela chegada de parentes de sua ex-esposa

Sexta-feira, 17 de junho

Dihan acaba descobrindo que Boran queria levar Sila para Istambul. Boran começa a pensar que Dihan está interessado em rachar a tribo. Boran fica bastante receoso ao saber que diversos parentes de sua falecida esposa estão chegando.

Narin descobre que está grávida

Sábado, 18 de junho

Sila tem uma discussão com Boran por causa do que ele fez no caso de Muarren e também de sua amada. Boran justifica que ele fez o dever de um líder. Narin descobre que está esperando um bebê, mas não fica feliz. Muarren ameaça Boran e ele está próximo de perder sua vida.