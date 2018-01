Cihan quer saber onde está a esposa em 'Sila: Prisioneira do Amor'

Foto: Divulgação

Cihan quer saber onde Sila está

Segunda-feira, 11 de abril

Cihan pensa em ligar para averiguar o que estava acontecendo e qual era o paradeiro de Sila. Ao mesmo tempo, a polícia chega na casa de Boran para ter maiores novidades e descobrir o que aconteceu. Além disso, Emre liga para Sila para contar o que está passando na televisão. Ele diz que não podem esperar mais e que devem fugir.

Emre e Sila fogem juntos

Terça-feira, 12 de abril

A imprensa chega até o bairro de Sila e os jornalistas começam a investigar. Eles descobrem toda a verdade sobre a tradição e sobre o que Sila teve que fazer. Durante o casamento de Gulsin, a imprensa consegue falar com Sila e ela diz que está ali porque ama Boran. Ele fica surpreso. Emre vai procurar Sila e os dois fogem juntos.

Boran se declara para Sila em jantar

Quarta-feira, 13 de abril

Sila está um pouco deprimida, já que ainda não decide se fugir com Emre é uma boa opção. Contudo, Boran está cada dia mais apaixonado de sua esposa e lhe agradece o que disse diante dos jornalistas. Por outro lado, Emre está muito irado pela pouca capacidade de decisão de Sila, enquanto que Boran suspeita que Narin está escondendo algo importante. Finalmente, chega o dia do aniversário de Sila, seu esposo aproveita para organizar um jantar romântico para sua amada. Nessa ocasião, ele diz tudo o que sente por ela.

Narin pergunta para Sila sobre Emre

Quinta-feira, 14 de abril

Emre e Cihan encontram um branco em comum: Boran. Se sentam para conversar sobre o líder da tribo e Sila. Os familiares de Sila continuam aproveitando-se de sua situação e apoderando-se dos seus bens, enquanto ela continua atrapalhada. Narin enfrenta Sila e pergunta sobre sua relação com Emre.

Sila se arrepende de ter deixado Boran

Sexta-feira, 15 de abril

Boran está muito mal depois que Sila fugiu. Está decepcionado e acredita que todos os sentimentos que teve por ela foram uma mentira. Como consequência, a mãe de Boran maldiz os pais biológicos de Sila. Por outro lado, a tribo é clara e destaca o que tem que fazer para cumprir com a tradição, segundo a qual Celil deverá matar seus filhos. Contudo, Bedar diz a seu esposo que se fizer isso não voltará a vê-la nunca mais. Finalmente, Sila está um pouco arrependida por ter deixado Boran.

Sila volta à empresa de seu pai para assumir os negócios

Sábado, 16 de abril

Sila tem uma conversa sincera com Narin, enquanto que Emre se preocupa por mantê-la em segurança em Istambul. Contudo, Boran viaja a essa cidade para fazer cumprir a tradição. Posteriormente, Sila volta à empresa de seu pai para assumir seus negócios, mas Emre quer fazer tudo por ela. Além disso, Bedar conversa com a mãe de Boran para evitar que a tradição se realize. Finalmente, Sila conversa por telefone com sua ex-criada, mas ela lhe conta que Boran viajou a Istambul, por isso acredita que a matará.