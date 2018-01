Sila: Prisioneira do amor - Capítulo de terça-feira, 5 de abril

Sila fica devastada depois de descobrir que seus pais morreram num acidente. Boran vai com ela reconhecer os corpos e isso lhe afeta muito mais. No caminho se encontra com Burhan, seu primo, quem não quer tê-la por perto, pois pensa que ela é culpada pelo que aconteceu. Sila está muito confusa e não entende o que está acontecendo. Em seu desespero, ela toma descontroladamente algumas pastilhas e desmaia. Boran entra no quarto desesperado e tenta reanimar sua mulher.