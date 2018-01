Shrek e sua turma fazem a alegria da criançada no especial 'Shrek: Bate o Sino'

Shrek e Fiona Foto: Reprodução / Netflix

O humor irreverente e escatológico do ogro Shrek não se resumiu apenas aos filmes da série que fizeram sucesso no cinema. Neste especial de quase meia hora é possível encontrar uma extensão do universo mágico e encantado já conhecido do público, mas com tema natalino.

Nele, Shrek buscará relaxar e aproveitar um período tranquilo com sua família, quando chega o período festivo acompanhado pela animação de seus já conhecidos amigos, como o Burro falante.

Para a versão original, o destaque ficam para as vozes de figuras conhecidas do mundo da dramaturgia, como Mike Myers, Eddie Murphy e Cameron Diaz.

Assista Shrek: Bate o Sino na Netflix