Seu Madruga é realmente o pai de Chaves?

Chaves e Seu Madruga Foto: Reprodução/Youtube - 'A Insônia do Seu Madruga' (1977)

Antes de se empolgar com a 'revelação', saiba que tudo não passa de fake news. E o antigo boato em torno do seriado Chaves voltou à tona, intrigando os fãs na internet. A ideia de que Seu Madruga é pai do protagonista da série teria começado a circular em 2015, segundo o Fórum Chaves, comunidade brasileira de fãs da turma mexicana. À época, a mentira foi espalhada por um site peruano, ainda de acordo com o Fórum.

O ponto de partida da informação falsa é uma suposta entrevista com o diretor da série, Enrique Segoviano, na qual ele teria contado que existia um roteiro — nunca gravado — em que a paternidade era revelada. “Mas isso é falso. Não existe essa entrevista com o Enrique Segoviano. O Seu Madruga é pai apenas da Chiquinha”, reforçou o Fórum Chaves no Twitter. Os verdadeiros pais do protagonista nunca foram apresentados.

A trama inventada sugere que Seu Madruga contaria ao Professor Girafales que havia tido um romance com a mãe de Chaves. O segredo ficaria entre os dois até Seu Barriga despejar Madruga e Chiquinha após mais um mês de aluguel pendente. Para evitar que a família fosse embora e Chaves ficasse sozinho, Girafales falaria a verdade.

O apelo da mentira consiste na relação entre Madruga e Chaves: o pai de Chiquinha costumava ensinar o menino da vila a praticar uma série de atividades. Quem não se lembra do célebre episódio em que os dois ‘treinam’ boxe na casa de Madruga?

Mesmo a notícia sendo falsa, muita gente acreditou. Basta ver a reação dos fãs no Twitter:

Mas gente, algumas horas sem Twitter e de repente Seu Madruga é o pai do chaves pic.twitter.com/9XZHf1KIuJ — Pri Parães (@paraesxavier) 27 de outubro de 2017

Seu Madruga é o pai do Chaves? Mas então...quem é a mãe??? pic.twitter.com/qZE0jIUNRa — Vladimir Santos (@VladSantos_80) 27 de outubro de 2017