Seu Madruga, do 'Altas Horas', se emociona após ator pedir abraço

Momento em que Madruga é abraçado por Rômulo Estrela. Foto: Reprodução de 'Altas Horas' (2018) / Globo

O ator Rômulo Estrela, da novela Deus Salve o Rei, pediu para dar um abraço em Seu Madruga, profissional que auxilia nas gravações do Altas Horas, no programa deste sábado, 24.

"Esse cara representa todos os profissionais que trabalham por trás das câmeras", justificou o ator, fazendo com que Valdir de Melo Cruz, o Madruga, conhecido por se emocionar com frequência, chorasse.

O auxiliar deixou o cabo que estava segurando no chão e os dois deram um longo abraço, que foi ovacionado pela plateia. Em seguida, Serginho Groisman pediu para que Madruga fizesse um discurso.

"Olha gente, depois de tantas emoções, eu só gostaria de lembrar a vocês, jovens, e todos que estão assistindo... Em casa eu tenho muitos jovens, meus filhos, meus netos, e vivo com vocês e tenho vocês como meus filhos. Na minha opinião, acho que esse é um ano de muita importância, muito pensamento e muita reflexão. Tenho analisado a situação que vivemos no nosso País, e em volta desse planeta Terra, as coisas não andam boas", começou, em referência às eleições presidenciais que termos ainda neste ano.

Em seguida, Madruga fez alusão ao período do regime militar no Brasil: "Nesse País nosso, vocês podem contribuir para uma mudança. Quando eu tinha a idade de vocês, eu recebi um conselho: faça algo pra mudar. Vivíamos numa época muito difícil, onde você não tinha o direito de ir nem vir. Participei e não me arrependo do que fiz, pra que vocês tenham a liberdade que vocês têm hoje. Agora, é preciso que os filhos dos seus filhos também possam usufruir de dias melhores."

"É importante que ao dia que vocês forem à urna, façam uma reflexão. Eu tentei e tento, todas as vezes, escolher aquele que pode representar pelas leis desse mundo terreno o que é melhor. Já acertei e já errei. Não vou parar de tentar. Espero que junto com vocês nós possamos ter um Brasil melhor"

