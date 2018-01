Sete programas de namoro precursores do Tinder

No quadro apresentado no programa 'O Melhor do Brasil' a vergonha era coletiva, no maior estilo 'Em Nome do Amor'. As meninas participantes recebiam uma seleção de homens para escolher. A primeira seleção era feita com base em uma das partes do corpo mostradas na tela. Meio Tinder, já que os caras escolhem só um atributo para exibir. Depois disso, rolava uma conversa, dancinha e até pegação. Mas precisava ter 'match', já que os caras também podiam rejeitar uma menina que tivesse demonstrado interesse. Algumas vezes, a desculpa para dar um fora era a de que a pessoa morava longe demais. Rodrigo Faro comandava a atração com piadinhas infames.

Foto: Divulgação