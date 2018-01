Sete anos depois, Fátima Bernardes reencontra garota que a emocionou em reportagem

A jovem Laura Beatriz, que emocionou a apresentadora Fátima Bernardes Foto: Reprodução de cena de 'Encontro com Fátima Bernardes' (2017) / Globo

A apresentadora Fátima Bernardes se emocionou no Encontro desta sexta-feira, 7, durante o reencontro com uma jovem que entrevistou há sete anos, durante uma tragédia em Niterói, no Rio de Janeiro.

"Laura, você tá um amor, tão bonita!", surpreendeu-se ao reconhecê-la enquanto ia entrevistar uma pessoa da plateia. "Uma das últimas coberturas que fiz pelo Jornal Nacional fora do estúdio foi do desmoronamento do Morro do Bumba. Cheguei lá pra fazer a ancoragem. Muitas vítimas, muitas tristezas, e encontrei essa então menininha. Ela sentou numa cadeira e eu fiz assim [agachando]", explicou.

Em seguida, após a exibição da reportagem gravada em 2010, Fátima conversou com a adolescente, que contou ter ganhado um apartamento depois do ocorrido, e que está estudando numa escola técnica com intenção de fazer faculdade de veterinária ou engenharia civil. À época, Laura havia perdido quatro primos, uma avó e uma tia na tragédia.

Por fim, Fátima explicou o motivo pelo qual não pôde esquecer o nome da garotinha: "Eu entrevistei essa menina, ela tinha perdido várias pessoas da família. No final da entrevista, a gente perguntava o nome pra depois colocar o crédito no Jornal Nacional. Ela disse 'Meu nome é Laura Beatriz', e eu fiquei impressionada, porque é o nome das minhas duas filhas".