'Sessão da Tarde' exibe 'A Lagoa Azul' mais uma vez e internet vai à loucura

Brooke Shields e Cristopher Atkins Foto: Reprodução de cena do filme 'A Lagoa Azul' (1980) / Columbia Pictures

O filme A Lagoa Azul foi lançado em 1980 e tornou-se um clássico para muitos brasileiros por conta de suas constantes exibições na Sessão da Tarde, faixa de filmes vespertina da Globo.

Brooke Shields, que tinha 15 anos durante as gravações, já está com 51. Christopher Atkins, seu par romântico, com 56. Leo McKern, que interpretava o senhor que cuidava dos garotos no início do longa, já morreu há 15 anos.

A internet foi à loucura quando os usuários descobriram que nesta quinta-feira, 9, o filme seria exibido novamente na Sessão da Tarde, e diversos memes e piadas foram feitos. Confira os melhores abaixo!

a lagoa azul a triste história de dois jovens que sofreram um naufrágio e ficaram presos para sempre na sessão da tarde — j (@sadgirlrir) 9 de março de 2017

Escolha pessoas que te amem e insistem em você ...assim como a globo ama e insiste em A Lagoa Azul — Lu loves Shawn (@Loveu_Mendes) 9 de março de 2017

Como assim ta passando lagoa azul e eu perdi esse filme inédito — RaphaGlobeleza (@SqnRapha) 9 de março de 2017

O dia em que a globo transmiti a lagoa azul deveria ser feriado mundial — falo memo (@saudino_noob) 9 de março de 2017

se somar o tanto de vezes que eu assisti lagoa azul na globo não da o tanto de vezes que já fui trouxa esse ano pic.twitter.com/Kmf26bLQBk — Snap: joauvitu (@espeertoh) 9 de março de 2017

"Lagoa Azul" só presta se vc assistir na globo. — Alex Fernandes (@Aleks_fs) 9 de março de 2017

Alguém por favor entre na globo e queime todos os arquivos de Lagoa Azul — Luís Silva (@mrlulluzin) 9 de março de 2017

Lagoa azul passou tanto na globo q ate decorei as falas dos personagens — Snap: vytufreire ♎ (@vytufreire) 9 de março de 2017