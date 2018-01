'Sertanejos gatos' chamam a atenção de Claudia Leitte: 'A gente tá de dieta, mas pode olhar'

Luiz Otavio Reis e Gabriel Correa Foto: Reprodução

No episódio do The Voice Brasil que foi ao ar na noite de quinta-feira, 17, a cantora Claudia Leitte não resistiu à beleza de dois participantes. Os sertanejos Gabriel Correa e Luiz Otavio Reis, do time de Michel Teló, foram alvo de elogios da jurada.

"A gente tá de dieta, mas pode olhar o cardápio uma vez ou outra, né? Eles são lindos, são dois galãs. Gatos! Lindos!", comentou Claudinha, que é casada há nove anos com Márcio Pedreira, pai de seus dois filhos.

A dupla duelou com a música Implorando Pra Trair, de Teló e Gusttavo Lima. No final, o técnico escolheu Gabriel para continuar no programa.