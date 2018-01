Série se aprofunda nos bastidores do balé paulistano

Produzida em parceria do canal por assinatura Arte 1 e a produtora Prodígo Films, a série "Work in Progress - Por Dentro do Balé da Cidade de São Paulo" terá nesta semana o coreógrafo catalão Cayetano Soto divulgando a lista dos selecionados para participar dos três elencos do espetáculo "Adastra" e o início de um trabalho mais intenso dele com o grupo.

O episódio ainda mostrará a frustração e a dedicação dos artistas que não foram escolhidos para a peça. Os bailarinos passarão a ser apresentados fora do ambiente do Balé da Cidade. Eles serão retratados em suas casas, juntos de suas famílias e em outras atividades. O programa vai ao ar na sexta-feira, 8, às 18h.