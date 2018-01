Série com ex-Globais estreia bem e deixa o SBT na vice-liderança

Christiana Ubach, Daniela Escobar e o pequeno Enzo Barone. Foto: Leonardo Nones/Divulgação

A estreia da série A Garota da Moto, na noite de quarta-feira, 13, surpreendeu não somente o público como também o SBT. A qualidade do texto, das cenas e das atuações renderam o segundo lugar à emissora de Silvio Santos.

Protagonizada pelas atrizes Christiana Ubach e Daniela Escobar, ambas egressas da Globo, a trama fechou com média de 10,4 pontos na Grande São Paulo (cada ponto equivale a 69,4 mil domicílios) e foi motivo de comemoração nos bastidores da emissora.

A série confrontou com três atrações da Record: A Terra Prometida (9 min), Jornal da Record (37 min) e Gugu (2 min). A novela bíblica foi a única que superou o SBT, com placar de 16,3 a 10,2 pontos. Contra o telejornal, A Garota da Moto venceu por 10,5 a 10,1 pontos, e no curto embate com Gugu, fechou com 10,3 contra 9,6 pontos.

Além de Christiana e Daniela, o elenco também conta com Sacha Bali e Murilo Grossi, que vinham de uma sequência de trabalhos na Globo.

O enredo trata de um plano de vingança promovido pela megera Bernarda (Daniela Escobar), que descobre que seu falecido marido teve um caso extraconjugal com Joana (Christiana Ubach) - do qual foi gerado o pequeno Nico (Enzo Barone) - e tenta matar mãe e filho, com medo de que eles reivindiquem sua fortuna.