Serginho Groisman confirma ‘Altas Horas’ para 2017 e planeja novidades

Foto: GShow/Carol Caminha

O apresentador Serginho Groisman gravou nesta terça-feira, 13, o último Altas Horas do ano, que será transmitido na noite do dia 24 de dezembro. Com o estúdio lotado de grandes nomes da música, ele afirma que pretende transmitir nessa edição um pouco da ‘cara’ do programa. “Foi sempre essa mistureba, né, o erudito com o popular, cantores de diferentes estilos”, disse, e deu o exemplo: Anitta deve cantar uma música de Roberta Miranda. As músicas serão acompanhadas por uma orquestra de violas - com aproximadamente 25 violas - e uma equipe reduzida da orquestra Jazz Sinfônica.

Em retrospectiva, Serginho afirmou que em 2016 o programa conseguiu dar mais voz a nomes que nem sempre estão na TV, como Paulinho da Viola ou Sepultura, exemplifica. Segundo ele, a audiência foi muito boa neste ano. Além disso, o apresentador revelou um dos momentos que mais o marcaram em 2016: a entrevista com André Lodi, o menino que contou como é ter duas mães. “A repercussão foi muito boa. Eu recebi muitos elogios da comunidade LGBT e também de pais e mães que acharam legal.”

2017. Depois de rumores de que o Altas Horas poderia chegar ao fim em 2016, Serginho confirma a atração para o ano que vem. “A ideia é manter a cara do programa”. Os convidados da plateia que têm alguma história ou algum problema sério para dividir com os participantes e espectadores devem continuar. O apresentador também revelou que a equipe está estudando usar mais a tecnologia, com depoimentos em vídeo enviados por telespectadores, por exemplo. “É cada vez mais fácil as pessoas contarem histórias e mandarem, então estou trabalhando muito nisso”, afirma.

Serginho diz que poderá também incluir um quadro que apresenta contrastes, por exemplo comparar uma mesma matéria em uma escola pública e em uma escola privada.

No entanto, as revelações param por aí. Serginho mantém o suspense e avisa que a previsão é de que algumas novidades entrem no ar já no fim de janeiro de 2017. Ele também confirma que tem um projeto de um programa de entrevistas para apresentar a um canal de TV pago. No entanto, afirma apenas que o projeto ainda está sendo estruturado.

Apesar de o Altas Horas continuar, uma atração que já está com o fim anunciado é o Programa do Jô. Serginho elogiou seu colega de profissão desde a época de SBT. “Eu quero ver se vou na plateia no último, quero prestar essa homenagem ao maior entrevistador que a gente teve até agora, que é o Jô Soares (...) Acho que vai fazer uma falta tremenda”.