'Senhora? Senhora?': Médico foge de entrevista no 'Fantástico' e vira meme no Twitter

Médico que fugiu de repórter no 'Fantástico' foi comparado a meme de 2015, o 'Senhora? Senhora?'. Foto: Reprodução de reportagem do 'Fantástico'/TV Globo | Reprodução/TV Anhanguera

No último domingo, 7, o Fantástico exibiu uma reportagem sobre médicos do interior de São Paulo que batem ponto no hospital em que trabalham, mas saem do local e só voltam na hora de bater o ponto da saída. Um trecho da reportagem, porém, gerou um novo meme.

A repórter tentou falar com um dos médicos que bateu o ponto e foi embora para pedir esclarecimentos, mas o profissional simplesmente saiu correndo." Por que o senhor não cumpriu seu horário todo aqui, doutor? Qual o seu horário aqui, doutor? Por que você volta para casa? O senhor fez isso no dia 14 e no dia 21 de dezembro, doutor", questionou a jornalista, e o médico falou: "Eu tenho que... dá licença", e saiu correndo. A repórter continuou atrás dele até a entrada do hospital, mas ele não a respondeu. A reportagem completa pode ser assistida aqui.

Ao assistirem à cena, muitos telespectadores notaram a semelhança com outra reportagem, de 2015, exibida pela TV Anhanguera, afiliada da TV Globo de Goiás. Na época, uma repórter pediu explicações a uma funcionária pública que também havia batido ponto e ido embora, mas a mulher fugiu. Enquanto isso, a repórter correu atrás dela dizendo: "Senhora? Senhora?". O vídeo viralizou na internet na época.

O novo 'senhora? senhora?' virou assunto no Twitter – muitos internautas já o consagraram como novo meme de 2018. Confira algumas reações: