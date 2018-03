'Sem Rodeios' ocupará horário deixado por Faccioli na RedeTV!

Foto: Artur Igrecias/Divulgação RedeTV!

O próximo jornalístico da RedeTV! se chamará Sem Rodeios, e contará com um time composto por Mauro Tagliaferri, João Paulo Vergueiro e Ana Paula Couto, que foi contratada no mesmo dia em que Luciano Faccioli saiu da emissora.

"Eu, o João e o Mauro estamos animados e ansiosos pensando em como fazer esse programa que mistura entretenimento e jornalismo. Queremos oferecer um contraponto", afirmou Ana Paula.

O programa será no formato de revista eletrônica, com discussões e entrevistas ao vivo, e interatividade do público por meio de redes sociais. O enfoque principal deve ser para as questões cotidianas da população, em especial dos habitantes das principais cidades do país, mas também deve trazer informações esportivas, culturais, tecnológicas e comportamentais.

O programa tem estreia marcada para a próxima segunda, 8, e deve ir ao ar a partir das 18h, mesmo horário que o antigo programa de Faccioli.