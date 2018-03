Sem graça, 'Adnight' faz a audiência da Globo despencar e recebe críticas do público

Galvão Bueno foi o primeiro convidado do programa 'Adnight' Foto: Divulgação/Globo

Algo saiu errado nos planos de Marcelo Adnet e da Globo com o primeiro episódio do Adnight. O programa foi anunciado como uma das grandes apostas da emissora para o segundo semestre, mas o público parece não ter gostado do que viu na noite dessa quinta-feira, 25.

A média prévia do programa foi de 14,4 pontos na Grande São Paulo (cada ponto equivale a 69,4 mil domicílios). No geral, manteve-se em primeiro lugar, mas chegou a figurar em segundo por alguns minutos, atrás de A Praça É Nossa, do SBT, que chegou à casa dos 13 pontos.

O talk-show (se assim podemos chamá-lo) foi ao ar logo após a minissérie Justiça, que estava com 25 pontos no minuto final. Ou seja, entregou a audiência alta para Adnet. Mas os números foram caindo, caindo... até chegar aos 10,7 pontos. Todos estes números ainda podem sofrer alterações, já que o Ibope divulgará os dados consolidados na manhã desta sexta, 26.

Galvão Bueno foi o primeiro convidado do programa e parece não ter entrado no clima de brincadeira proposto por Adnet. E a rejeição do público foi automática. A maioria dos comentários nas redes sociais foram negativos e muitos se disseram decepcionados com o que viram.

Veja alguns comentários extraídos do Twiter:

Micão na audiência essa estreia do #Adnight, hein... — REIS, Diego (@oDiegoReis) 26 de agosto de 2016

Achei palha demais o #AdNight. O programa do Porchat é mil vezes melhor! #ProgramadoPorchat — m (@_eumaria) 26 de agosto de 2016

O #Adnight precisava mesmo imitar os quadros do #jimmyfallon? A criatividade fo Adnet secou e só restou kibar os gringos? — Regis (@rindu_hurricane) 26 de agosto de 2016

#ProgramaDoPorchat com 2 minutos já tá melhor q todo o #Adnight — Tainny Neves (@tainnyneves) 26 de agosto de 2016

Não aguentei ver nem meio programa ... #Adnight — Vihvianee (@Vihvianee) 26 de agosto de 2016

#Adnight muito ruim essa babação de ovo com o @galvaobueno não gostei — Enrico Marelli #BETA (@Enricomarelli) 26 de agosto de 2016

Se soubesse que o programa do adnet era tão ruim teria visto o debate, tava mais animado! #Adnight — Maria Jose (@mjascencao) 26 de agosto de 2016