Sem emprego como ator, ex de Susana Vieira vira garçom e vende artesanatos na web

Foto: Divulgação|Record

O ator e ilusionista Sandro Pedroso não está em seus melhores dias profissionais. Sem emprego na área artística, o ex-namorado de Susana Vieira agora trabalha como garçom em um restaurante de São Paulo e vende na internet pulseiras que ele mesmo faz em seus tempos livres.

O programa Gugu, da Record, exibirá nesta quarta-feira, 4, o drama de Sandro Pedroso. Na entrevista, ele diz que chegou a pedir a ex-namorada em casamento, mas ela recusou.

"Foi quando eu fui fazer o Caminho de Santiago de Compostela e o último destino era Roma e lá comprei um anel pra ela. Cheguei no apartamento dela e falei: 'Susana você quer casar comigo?' Ela não aceitou", diz Sandro em uma das partes da entrevista, divulgada pelo site oficial da atração.

A respeito dos comentários de que teria se aproximado de Susana Vieira, 42 anos mais velha, apenas para obter fama e dinheiro, ele aproveitou para se defender. Em um post antigo em seu perfil no Instagram, ele chegou a dizer que a atriz foi um dos grandes presentes que a vida lhe deu.

Boa parte da entrevista explora a história triste do rapaz. Ele contará que foi abandonado pela mãe, dirá que chegou a dormir na rua logo após o fim do relacionamento com Susana e comentará seu relacionamento com o sogro, o sertanejo Leonardo.

Atualmente, Sandro vive com Jessica Costa, filha do cantor, com quem tem um filho, Noah, de três meses.

