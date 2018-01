Selena Gomez confirma segunda temporada de '13 Reasons Why'

Cena de '13 Reasons Why'. Foto: Beth Dubber/Netflix

A cantora Selena Gomez usou seu Instagram para confirmar que haverá uma segunda temporda da série 13 Reasons Why (Os 13 Porquês, em português). Segundo informações de portais americanos como Deadline e The Hollywood Reporter, a Netflix renovou o seriado por mais 13 episódios, que devem ser lançados em 2018.

Neste domingo, 7, a produtora-executiva da série postou um vídeo curto que mostra cenários da primeira temporada. Ao fim, um número '2' aparece no centro da tela. "A história deles não acabou. A segunda temporada de #13ReasonsWhy está vindo", escreveu. A Netflix confirmou a renovação pelo Twitter.

Veja os posts:

Their story isn't over. Season 2 of #13ReasonsWhy is coming. Uma publicação compartilhada por Selena Gomez (@selenagomez) em Mai 7, 2017 às 8:00 PDT

A história deles ainda não acabou. A temporada 2 de #13ReasonsWhy está confirmada. pic.twitter.com/l9HNsmQ9sT — Netflix (@NetflixBrasil) 7 de maio de 2017

Logo após o lançamento da primeira temporada completa na Netflix, fãs começaram a especular a possibilidade de uma continuação. Recentemente, Selena Gomez já havia dito ao The Hollywood Reporter: "Sabemos que há histórias profundas em cada personagem. Com certeza tem mais história para contar. Seria legal continuar esse diálogo. A temporada acabou com muito suspense". Já o ator Ross Butler, que interpreta Zach, foi ainda mais direto sobre o assunto: "Eu estou esperando por uma segunda temporada, estou cruzando os dedos".

Apesar de a história inicialmente ser baseada em um livro homônimo do escritor Jay Asher, parece que os produtores da série decidiram contar uma história além da obra escrita. A cantora não deu detalhes sobre qual caminho a narrativa deve tomar. Brian Yorkey, produtor da série, já havia dado uma dica ao The Hollywood Reporter. "A história da Hannah ainda não acabou. Ela é uma parte integral do próximo capítulo da história, seja o que for", disse.

A série gerou controvérsia por tratar de temas delicado, como suicídio e estupro. Conversamos com o doutor Fernando Fernandes, psiquiatra do Programa de Transtornos Afetivos do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas sobre a abordagem do assunto na obra. Assista: