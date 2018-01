Segunda temporada de 'The Handmaid’s Tale' já tem data de lançamento

A atriz Elisabeth Moss. Foto: Mario Anzuoni/Reuters

Atenção: esta nota contém spoilers da primeira temporada da série

A nova temporada de The Handmaid’s Tale já tem data de lançamento confirmada para o dia 25 de abril. Serão 13 novos episódios, sendo dois lançados no dia 25 e os demais disponibilizados nas 11 quartas-feiras seguintes, informa a People. A plataforma de streaming Hulu, que produz do conteúdo, já liberou o novo trailer.

O foco da segunda temporada será a gravidez da personagem Offred (Elisabeth Moss) e o desafio de encontrar a própria filha em meio à confusão da cidade de Gilead.

O seriado venceu nas categorias de melhor série de drama e melhor atriz em uma série de drama no 75º Globo de Ouro, realizado neste mês de janeiro. A produção também foi indicada como melhor minissérie ou telefilme, mas Big Little Lies levou o prêmio.

A sequência do seriado conta com os atores Joseph Fiennes, Yvonne, Strahovski, Samira Wiley, Alexis Bledel, Ann Dowd, e Max Minghella.