Segunda temporada de 'Rainha da Cocada' ganha data de estreia

Raiza Costa ensina técnicas da confeitaria em seu programa no GNT. Foto: Divulgação/Nathalia Hernandes/GNT

Um dos programas mais deliciosos da televisão vai ganhar segunda temporada. O Rainha da Cocada, apresentado por Raiza Costa, estreia em outubro no GNT.

Serão 30 episódios inéditos, ensinando receitas e técnicas da confeitaria, sempre com muito bom humor. Nesta semana, começa a ser exibida a chamada da nova fase do programa nos intervalos da programação do canal.

Raiza Costa é formada em artes mas, em 2008, quando foi morar em Nova York, Estados Unidos, decidiu seguir um sonho antigo e estudar gastronomia. Agora, ela tem dois canais no YouTube, intitulado Dulce Delight, com vídeos que ensinam doces e técnicas da confeitaria francesa, um em português e outro, em inglês.

Assista ao teaser abaixo: