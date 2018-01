Segunda temporada de 'Feud' vai focar na história de Charles e Diana

Nova temporada de 'Feud' vai contar história de Diana e Charles. Foto: REUTERS/Handout/Files

A série Feud nem começou a ser exibida ainda, mas a FX, produtora da série, já encomendou a segunda temporada. Serão dez episódios focando na história do príncipe Charles e da princesa Diana.

A segunda temporada deve ser exibida em 2018, com roteiro de Ryan Murphy e Jon Robin Baitz. A primeira temporada estreou no dia 5 de março nos Estados Unidos e, no Brasil, estreia no dia 12.

Jessica Lange interpreta Joan Crawford e Susan Sarandon vive Bette Davis na primeira temporada de 'Feud'. Foto: Suzanne Tenner/FX

Jessica Lange e Susan Sarandon são as protagonistas, interpretando Joan Crawford e Bette Davis, respectivamente, duas grandes estrelas de Hollywood da década de 1930 e 1940. Além delas, Catherine Zeta-Jones, Stanley Tucci e Alfred Molina são outros destaques de Feud, que conta com oito episódios na temporada de estreia. Assista ao trailer da série abaixo: