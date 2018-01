Segunda temporada de '13 Reasons Why' deve trazer outras versões da história

'13 Reasons Why' é protagonizada por Katherine Langford e Dylan Minnette Foto: Beth Dubber/Netflix

O anúncio da renovação da série da Netflix 13 Reasons Why para uma segunda temporada deixou muita gente se preguntando como a narrativa seguiria em novos episódios. Será que descobriremos o destino de Bryce? O que aconteceu com Alex? Quais seriam os planos de Tyler?

Sem responder a essas questões, um dos produtores-executivos da série, Brian Yorkey, deu dicas do que podemos esperar para a continuação da história. No painel de discussão FYSee Space, da Netflix, que ocorreu na sexta-feira, 2, ele deu a entender que as histórias dos 12 personagens das fitas de Hannah serão exploradas com mais detalhes.

"Hannah contou a versão dela dos acontecimentos, mas existem pelo menos mais 12 pessoas que têm outras versões desses acontecimentos, e nós ainda não as ouvimos", disse Yorkei no painel, que foi repercutido pela Variety. "Eu não acho que Hannah tenha dito algo que não seja verdade. Ela se apropriou de sua narrativa, que havia sido tirada dela".