Se vivo, 'Seu Madruga' chegaria a 93 anos; relembre momentos marcantes

Foto: Reprodução / YouTube

Poucos são os brasileiros que nunca ouviram falar de Seu Madruga. O personagem do seriado Chaves já foi carpinteiro, treinador esportivo, professor, pedreiro, entre muitas outras profissões, sempre cobrado pelos 14 meses de aluguel atrasado.

Ramón Valdés, seu intérprete, morreu em agosto de 1988, há quase 30 anos, mas se estivesse vivo completaria 93 anos nesta sexta, 2.

Em sua homenagem, lembramos de alguns de seus momentos marcantes.

Confira!

O 'assassinato' de Seu Madruga

Após ouvir uma conversa entre Quico e Chiquinha fora de contexto, Chaves joga a "bomba" para o vizinho: "Seu Madruga, o senhor não vai morrer: vão matar o senhor!"; na sequência, vêm as impagáveis reações dos personagens.

Foto: Reprodução / YouTube

Seu Madruga vestido de Chaves

Quem não se lembra do episódio em que o pai de Chiquinha veste a roupa do protagonista do seriado, por conta de uma troca após a lavagem, e é comparado a um "Espanta-pássaros" por Quico?

Foto: Reprodução / YouTube

Foto: Reprodução / YouTube

Foto: Reprodução / YouTube

O dia em que foi 'esmagado' por Seu Barriga

"Eu posso suportar que o senhor não me pague o aluguel, mas um beliscão eu não aguento nem do meu pai", brada um irritado Seu Barriga, antes de dar um soco e se atirar em cima de Seu Madruga.

O resultado é hilário: um 'Seu Madruga' de pano, esmagado pelo peso do cobrador.

Foto: Reprodução / YouTube

Foto: Reprodução / YouTube

Já se foi o disco voador!

Quem não se lembra da sequência em que Chaves e Quico gritam, intercaladamente, que o disco voador "já chegou" e "já se foi", enquanto Madruga entra e sai da porta onde estava escondido?

Foto: Reprodução / YouTube

Treinador de Futebol

Quando uma bola oval chega à vila, o personagem é o encarregado de treinar alguns dos movimentos do futebol americano para as crianças. "Me ataque!", ordena para Chaves, que, ingenuamente, não entende que trata-se de um ataque esportivo e lhe dá uma bofetada na cabeça.

Foto: Reprodução / YouTube

Super Sam

Ramón também interpretava outros personagens nas histórias de Bolaños. Um dos mais conhecidos era justamente o Super Sam, mistura de Super-Homem com Tio Sam, que fez parte de alguns episódios de Chapolin.