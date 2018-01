SBT tenta alugar apartamento de Chico Pinheiro para alojar equipe no Rio

. Foto: Bang Showbiz

Como não tem direito para transmitir a Olimpíada do Rio de Janeiro, o SBT resolveu contratar a apresentadora Luize Altenhofen para fazer a cobertura do evento esportivo com flashes jornalísticos.

No entanto, para cobrir os jogos - mesmo que somente com algumas entradas por dia na programação -, a equipe da emissora de Silvio Santos deveria estar alojada no Rio de Janeiro.

De acordo com o colunista Flávio Ricco, os produtores do SBT começaram a procurar vagas em hotéis para hospedar todo mundo. Como o valor estava muito alto, decidiram, então, alugar uma casa mobiliada para a equipe.

Após muita procura, encontraram um apartamento onde o dono pedia R$ 1 mil por dia de aluguel. Como o preço estava muito bom, os produtores do SBT correram para fazer o contrato de aluguel para assegurar o negócio.

Mas o problema aconteceu quando o contrato chegou nas mãos do dono do apartamento que, por coincidência, era o apresentador Chico Pinheiro, da Globo.

Segundo o colunista, ele leu o contrato e começou a rir de um erro. Ao ser questionado pelos presentes o que estava errado, Chico Pinheiro disse que o preço não era R$ 1 mil, mas sim US$ 1 mil.

Agora, o SBT deverá continuar a busca por uma casa para alojar sua equipe.