SBT contrata Mamma Bruschetta e sonda Leão Lobo para novo programa de fofocas

Foto: Divulgação/TV Gazeta

O ator Luís Henrique - intérprete da personagem Mamma Bruschetta - teve o contrato rescindido com a TV Gazeta. Convidado para uma nova atração no SBT, ele deixou de integrar o programa Mulheres - onde estava há 15 anos - nessa segunda-feira, 25.

"O ator Luís Henrique, responsável por interpretar a personagem Mamma Brusccheta, não faz mais parte do time de colaboradores da TV Gazeta. A emissora confirma a decisão de rescindir o contrato, ato formalizado na manhã desta segunda-feira (25/7), com o objetivo de liberá-lo para aceitar a proposta feita por emissora concorrente, cujo projeto conflitaria com o horário da atração Mulheres", disse a TV Gazeta em comunicado oficial.

Na pele de Mamma Bruschetta, Luís Henrique comandará um programa de fofocas na faixa vespertina, com duração aproximada de 45 minutos. É basicamente o que ele já faz no Mulheres. O objetivo é bater de frente com o quadro A Hora da Venenosa, apresentado por Fabíola Reipert na Record, durante o Balanço Geral - que costuma deixar a emissora em primeiro lugar na audiência.

Silvio Santos telefonou para o intérprete da Mamma Bruschetta e explicou a proposta. A ideia é que ele divida o comando com mais um apresentador. Nelson Rubens e Thiago Rocha, ambos da RedeTV!, foram alguns dos jornalistas sondados pelo SBT. O nome de Leão Lobo surgiu por indicação do próprio Luís Henrique.

O ator tentou negociar com a TV Gazeta para conciliar seu trabalho no programa Mulheres com o novo projeto do SBT, mas como ambas as atrações irão se confrontar por alguns minutos, a Gazeta optou por rescindir seu contrato.

Leão Lobo conversou com o SBT sobre o programa, mas optou por permanecer na TV Gazeta. Ele participa, todos os dias, do Revista da Cidade, apresentado por Regiane Tápias. Silvio Santos está bastante interessado no passe do jornalista e pretende fazer uma nova investida. Caso contrário, o SBT irá em busca de um novo nome para a atração.

Com a saída de Mamma Bruschetta, o ator Guilherme Uzeda, intérprete da personagem Tia, foi promovido. De participações recorrentes, ele passa a dar as caras todos os dias no Mulheres, que segue sob o comando de Cátia Fonseca.