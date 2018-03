SBT contrata atrizes da Globo para nova série

Christiana Ubach, Daniela Escobar e o pequeno Enzo Barone. Foto: Leonardo Nones/Divulgação

A mais nova aposta do SBT no horário nobre é a série A Garota da Moto, que estreia no dia 13 de julho e será exibida de segunda a sexta, às 21h30 .

A trama possui 26 episódios e conta com produção da Mixer e do canal Fox Life, onde será exibida no mês de outubro, ganhando um tempo de descanso da TV aberta antes de estrear no canal a cabo.

A série retrata a história de Joana, interpretada por Christiana Ubach (Malhação ID, 2009), uma motociclista determinada, que se arrisca nas ruas de São Paulo para criar o pequeno Nico, interpretado por Enzo Barone.

A motogirl vive sobre duas rodas uma rotina intensa e perigosa de muito trabalho e tem a vida atormentada pela vilã Bernarda, vivida pela atriz Daniela Escobar (O Clone, 2011), uma milionária que acredita que Joana e Enzo podem ameaçar a sua fortuna.

Bernarda descobre que seu falecido marido teve um caso com Joana no passado e que o fruto do relacionamento oculto dos dois resultou no nascimento de Enzo. Desde então, ela decide perseguir e matar a motogirl e seu filho.

Pela primeira vez em sua carreira, Daniela Escobar interpreta uma antagonista, após uma vasta carreira de novelas na Globo.

"Não tinha um texto óbvio, então isso é o maior presente que um ator pode receber. Durante esses sete meses de filmagens eu adquiri muito conhecimento, é uma experiência muito nova e rica pra mim", cita Daniela.

A atriz explica que para a construção de suas personagens em novelas, no momento em que recebe o projeto, acaba escolhendo uma música específica para se inspirar e melhor desenvolvê-las, mas que dessa vez foi completamente diferente.

"É uma grande mudança em minha carreira, então o meu prazer é muito maior, eu adoro fazer coisas novas, eu adoro uma mudança e eu fiquei muito emocionada ao me conectar com esse projeto. Foi meu primeiro trabalho com uma produção independente desse porte, fora do ramo da televisão em si e eu não precisei escolher uma música para garantir inspiração da Bernarda", disse a atriz.

"Ela surgiu inspiradora desde as três semanas seguidas que passamos com os envolvidos do projeto para podermos nos aprofundar sobre a trama. A Bernarda é uma psicopata de verdade, que quer matar uma criança por dinheiro", finalizou Daniela.

Christiana Ubach revelou ao E+ que aprendeu a dirigir moto para interpretar a corajosa protagonista. "Eu aprendi a andar de moto de verdade, precisei tirar carta e tudo mais, virei motoqueira sim", disse aos risos.

A série estreia em uma quarta-feira, 13 de julho. Foto: Leonardo Nones/Divulgação

"Foi uma experiência maravilhosa. Eu preciso agradecer principalmente aos produtores e escritores, porque acho que a história dessa mulher tão independente está na hora certa de ser contada, não poderia ter uma época melhor para a estreia de uma série com protagonismo feminino e que foge do padrão 'mulher com romance clichê' e história redondinha", enfatizou a intérprete de Joana.

A Garota da Moto é dirigida por João Daniela Tikhomiroff e possui no elenco nomes como Murilo Grossi, Sacha Bali e Martha Nowill.