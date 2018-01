SBT anuncia acordo com Mamma Bruschetta e Leão Lobo, mas apresentador tem vínculo com a TV Gazeta

Novos contratados do SBT Foto: Leonardo Nunes/SBT

O SBT anunciou nesta quinta-feira, 28, que assinou contrato com Mamma Bruschetta e Leão Lobo, que vão participar de um novo projeto a partir da próxima segunda-feira, 1° de agosto - o programa de fofocas tem data para estrear, mas o nome atração e os demais detalhes ainda não foram informados. O problema, porém, é que Leão Lobo tem contrato vigente com a TV Gazeta, que não foi informada que ele firmaria vínculo com outra emissora e vai exigir o cumprimento de 30 dias de aviso prévio para depois liberá-lo, de acordo com uma fonte interna do E+.

A intenção de Leão Lobo era de conciliar o trabalho atual dele com o novo programa, no SBT, mas esse pedido foi negado pela Gazeta, onde ele é coapresentador do Revista da Cidade, exibido diariamente na faixa matutina. A emissora da Fundação Cásper Líbero não gostou de ficar sabendo do caso pela imprensa e emitiu nota oficial sobre o assunto:

A TV Gazeta informa que mantém contrato de exclusividade com o jornalista Leão Lobo, que atua diariamente na atração Revista da Cidade. Para uma eventual rescisão, será necessário respeitar o aviso prévio de trinta dias, sob pena de multa. A emissora exigirá o cumprimento da cláusula

Polêmica à parte, o jornalista comemorou. "Fiquei super emocionado por ser um convite feito diretamente por Silvio Santos para um projeto que tem tudo para dar certo e, principalmente, pelo fato de poder trabalhar ao lado da Mamma, que é minha amiga há 36 anos", disse.

Ao contrário, Mamma Bruschetta saiu em bons termos da Gazeta e gravou um depoimento de despedida (veja abaixo). Ela também celebrou o acordo com o SBT: "Eu estou muito honrada e me sentindo nas nuvens com o convite de Silvio Santos".