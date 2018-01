Sarah Jessica Parker diz que há 'uma possibilidade' de 'Sex and the City' retornar

Sarah Jessica Parker, Kim Cattrall, Kristin Davis e Cynthia Nixon juntas novamente em 'Sex And the City'? Foto: Divulgação

Apesar de ser um pouco vaga a frase de Sarah Jessica Parker pode soar bastante animadora para os fãs da série 'Sex and the City'. A atriz, que interpretou Carrie Bradshaw na série e em dois filmes, foi questionada pelo jornal britânico Telegraph sobre o retorno da comédia romântica. "Eu não sei se é uma série ou o filme. Mas eu acho que é sempre uma possibilidade, definitivamente", respondeu Parker não esclarecendo se a trama retornará na TV ou no cinema.

Sarah também falou sobre as discussões a respeito de uma das atrizes terem se recusado a retomar as gravações da história. "Eu não acho que qualquer uma de nós disse não. Essa questão permanece aberta."

A atriz estrelou ao lado de Kim Cattrall, Kristin Davis e Cynthia Nixon na série 'Sex And The City', que foi televisionada de 1998 a 2004. A comédia romântica também se tornou filme e foi para os cinemas em 2008 e 2012. Parker agora é a estrela de uma nova comédia de TV chamada 'Divorce'.