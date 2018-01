Santo se reúne com a família quando Miguel chega em 'Velho Chico'

Cena de 'Velho Chico' Foto: Divulgação

Segunda-feira, 4 de julho

Miguel discute com Tereza. Afrânio se enfurece com a filha ao descobrir que ela contou a verdade sobre Santo para Miguel. Bento discursa na Câmara dos Vereadores e recebe o apoio do povo. Martim admira o trabalho de Zé Pirangueiro. Carlos afirma a Afrânio que é o seu único aliado. Padre Benício vai à fazenda de Santo. Luzia finge para o marido que não sabe que Miguel é seu filho com Tereza. Olívia beija Lucas. Santo se reúne com a família quando Miguel chega.

Terça-feira, 5 de julho

Bento se revolta com a presença de Miguel. Queiroz avisa a Afrânio que Miguel está na fazenda de Santo. Santo anuncia que Miguel é seu filho. Piedade tenta tranquilizar Bento. Afrânio chega à fazenda de Santo. Luzia reclama de Miguel na frente de Isabel. Santo se emociona quando Bento se esforça para aceitar Miguel. Afrânio diz a Encarnação que pode ter que fazer de Carlos o seu herdeiro. Tereza discute com o pai por causa de Miguel. Carlos finge interesse nos problemas de Afrânio. Miguel reclama de Tereza para Santo. Cícero se declara para Tereza.

Quarta-feira, 6 de julho

Dalva interrompe a conversa entre Cícero e Tereza, deixando o jagunço furioso. Carlos leva Afrânio para a boate e Madá se oferece para ajudar o deputado. Chico Criatura fica apreensivo com a troca de ironias entre Bento e Martim. Madá tenta convencer Afrânio a pensar em Carlos como seu herdeiro. Piedade conta histórias sobre Belmiro para Miguel. Afrânio reclama de sua família e sua falta de herdeiros.

Quinta-feira, 7 de julho

Carlos afirma a Afrânio que é o único que pode ser o novo coronel. Doninha pede que Dalva não desista de Cícero. Carlos não gosta de ser ameaçado por Iolanda. Martim começa a reforma na escola de Beatriz, e Bento se incomoda. Piedade questiona Luzia sobre suas atitudes com Miguel. Olívia, Ceci, Santo e Miguel iniciam o projeto agrícola junto aos pequenos produtores. Afrânio prejudica a cooperativa de Santo. Olívia convence Miguel a visitar Encarnação. Afrânio afirma a Encarnação que Miguel só entrará em sua casa se lhe pedir desculpas.

Sexta-feira, 8 de julho

Miguel não consegue se entender com Encarnação. Tereza é hostil com Carlos. Miguel foge da fazenda com Sophie ao ver sua mãe se aproximar. Iolanda e Encarnação se juntam para unir a família. Afrânio ensina Carlos a ser um coronel. Sophie e Miguel se beijam. A diretora da escola convida Martim para a roda de São Gonçalo e Beatriz fica incomodada. Bento ameaça Raimundo para conseguir a autorização para a reforma da escola. Luzia disfarça para Isabel seus sentimentos com relação a Miguel. Isabel vê Tereza com Santo. Luzia encontra Isabel chorando.

Sábado, 9 de julho

Isabel não conta para Luzia o motivo de seu sofrimento. Beatriz se encanta com a história de Martim. Miguel apresenta Sophie para Ceci. Martim se oferece para dançar com Beatriz. Santo conta para Luzia que falou com Tereza. Ceci se assusta quando vê o vereador chegar à roda de São Gonçalo. Bento briga com Martim ao vê-lo na roda com Beatriz. A professora vai embora da festa para desespero do vereador. Miguel tenta conversar com Bento. Afrânio anuncia que Carlos será seu substituto e Encarnação pede para falar a sós com Carlos.