Delegado acredita que Celestino tenha assassinado Belmiro em 'Velho Chico'

Encarnação afirma a Tereza que Santo atirou em seu pai​

Capítulo de quarta-feira, 6 de abril

Afrânio jura vingança a Santo. Afrânio cai em uma emboscada e Bento atira contra o coronel. Clemente se desespera à procura de Afrânio. Cícero resgata o coronel e Doninha manda o filho buscar ajuda médica na cidade. Clemente conversa com Encarnação sobre o estado de saúde de Afrânio. Encarnação afirma a Tereza que Santo atirou em seu pai. Piedade pede que seus filhos não deixem a fazenda. Emílio joga no rio a bala que tirou do peito de Afrânio. Santo desconfia de que foi Bento quem atirou no coronel. Celestino é seguido no meio da noite.

O delegado acredita que Celestino tenha assassinado Belmiro

Capítulo de quinta-feira, 7 de abril

Clemente atira em Celestino. Santo afirma a Piedade que protegerá Bento. Bento decide trabalhar com o irmão. A polícia encontra o corpo de Celestino, junto à arma usada para tirar a vida de Belmiro. Tereza conforta Martim. Matilde conta para Iolanda que Afrânio foi baleado. O delegado acredita que Celestino tenha assassinado Belmiro. Iolanda visita Afrânio e conhece Tereza. Afrânio desperta do coma e se emociona ao ver Iolanda. Tereza pede que a Iolanda não desista de seu pai. O delegado questiona Santo sobre o atentado a Afrânio.

Afrânio planeja casar Tereza com Carlos Eduardo

Capítulo de sexta-feira, 8 de abril

Santo diz ao delegado que perdeu a arma de Belmiro. Luzia descobre que Tereza está grávida de Santo, mas mente para Piedade. Piedade pede que Luzia se livre da carta de Tereza. Passam-se alguns dias. Afrânio ordena que Encarnação volte para a fazenda. Afrânio afirma a Iolanda que não permitirá que Santo se aproxime de seu neto. Tereza decide procurar Santo e Iolanda a apoia. Afrânio planeja casar Tereza com Carlos Eduardo. Afrânio repreende Iolanda por deixar Tereza partir para a fazenda. Luzia beija Santo e Tereza flagra os dois.

Cícero garante a Tereza que Afrânio não tirou a vida de Belmiro​

Capítulo de sábado, 9 de abril

Tereza acredita que Santo e Luzia estão juntos. Santo afirma a Luzia que ama Tereza. Clemente e Cícero procuram por Tereza na fazenda de Eulália e Encarnação exige que interrompam as buscas pela neta. Doninha encontra Tereza e acolhe a menina. Afrânio chega à fazenda e anuncia que Tereza se casará com Carlos Eduardo. Encarnação ofende Iolanda. Cícero garante a Tereza que Afrânio não tirou a vida de Belmiro. Cícero se revolta contra o casamento de Tereza. Luzia revela a Santo que Tereza irá se casar. Tereza sofre por seu destino.