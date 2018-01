Sandy fala palavrão em programa de TV

. Foto: JB Neto/AE

Você já pensou em alguém como a cantora Sandy falando algo feio ou fazendo malcriações? E se for no meio de uma entrevista, em plena televisão? É difícil crer, mas isso aconteceu no programa que a cantora gravou com a apresentadora Tatá Werneck, que vai ao ar nesta quarta-feira, 12.

Mas não se preocupe: nada saiu do controle. No quadro “Fofa Demais” da atração Lady Night, do Multishow, Werneck disse que a maioria das pessoas não consegue imaginar alguém “certinha” e “fofa” como Sandy fazendo algo "errado" — dizendo p**** ou admitindo que, por exemplo, já ultrapassou limites de velocidade enquanto dirigia.

Em seguida, a apresentadora pediu para a cantora repetir algumas frases com palavrões. Bem-humorada, a cantora falou sem medo.

Confira o momento no vídeo abaixo, e relembre também algumas declarações polêmicas da cantora: