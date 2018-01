Sandra Annenberg é premiada na categoria Jornalismo no 'Troféu Domingão - Melhores do Ano'

Sandra Annenberg levou o prêmio na categoria Jornalismo do 'Troféu Melhores do Ano'. Foto: Raphael Dias/Globo/Divulgação

Neste domingo, 10, o Domingão do Faustão premiou os artistas que se destacaram na dramaturgia, entretenimento e jornalismo da Globo neste ano no Troféu Domingão – Melhores do Ano.

A primeira categoria definida foi a de Melhor Ator/Atriz Mirim, cujo vencedor foi João Bravo, que interpretou Dedé em A Força do Querer. O ator, de apenas oito anos, recebeu o troféu com lágrimas nos olhos. "Eu tô muito emocionado. Dá nervoso, né?", falou, e disse que admira muito os atores Lima Duarte e Matheus Solano.

Já na categoria Jornalismo, quem levou a melhor foi Sandra Annenberg, que comanda o Jornal Hoje ao lado de Dony De Nuccio. Ela concorria com Renata Vasconcellos e William Bonner.

"Eu não esperava, é muito inesperado receber esse prêmio no meio de dois jornalistas desse porte, eu divido esse prêmio com eles. Eu divido esse prêmio com todo mundo, nós vivemos um ano muito difícil no nosso País, mas eu sou bastante otimista, eu gosto de ver o copo meio cheio. O ano que vem é muito importante para todos nós. Eu olho para a frente e vejo que nós temos ainda muito a fazer. No ano que vem, além dos meus 50 anos de idade, nós vamos passar por um dos momentos mais importantes que qualquer país passa, que são as eleições, que é o momento que a gente tem certeza que vive em uma democracia, é o momento em que todos nós temos responsabilidade de escolher quem vai nos representar", falou Sandra ao receber o prêmio.

A primeira apresentação musical da noite ficou por conta de Anitta, que cantou Paradinha. A cantora usou um vestido de cetim com fenda lateral todo em roxo – cor que, aliás, foi eleita a "cor do ano" de 2018, segundo a Pantone.

"Meu pai falou que ia me matar se eu não te mandar beijo, falar que te amo, Faustão. Então está dito, ele te ama", disse a cantora a Faustão. "Eu estou muito feliz com minha carreira, essa música foi a minha primeira em espanhol, e eu fiquei muito feliz que a música está indo bem lá fora. Obrigada gente!", concluiu Anitta.