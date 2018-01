Samurai invade o quarto de Ciça em 'Malhação'

Samurai invade o quarto de Ciça

Quarta-feira, 6 de abril

Rodrigo briga com Tito, e Luciana tenta acalmar os dois. Rodrigo discute com Luciana e Flávia aproveita para se aproximar do rapaz. Camila se recusa a tirar vídeo sobre Henrique da internet. Alina se irrita com os primos. Lívia vai à casa de Beto e percebe que Sandra convidou Vera para lanchar com eles. Alina se assusta com aproximação de Valentim. Samurai invade o quarto de Ciça. Jéssica conforta Luciana por causa do término do namoro com Rodrigo. Ana procura Ciça. Rodrigo questiona Samurai sobre João.

Uodson se vinga dos primos de Alina​

Quinta-feira, 7 de abril

Samurai pede que Rodrigo marque uma reunião com a família. Ana tenta convencer Ciça a fazer o exame de DNA em Rodriguinho. Filipe fica contrariado ao ver que Nanda dirige melhor do que ele. Rodrigo recebe um aviso de cancelamento do show da banda, por causa do vídeo de Camila. Uodson se vinga dos primos de Alina. Luan e Jéssica sentem ciúmes um do outro, mas disfarçam. Cleiton e Glauco descobrem que Krica está procurando um novo amor. Samurai chega à casa de Ana e Miguel.

Rodrigo confronta Samurai sobre João​

Sexta-feira, 8 de abril

Samurai revela a história sobre Ciça e Rodriguinho para a família de Ana e Miguel. Rodrigo confronta Samurai sobre João, e o rapaz acaba confirmando que ele era um traficante. Glauco e Cleiton criam um perfil falso para falar com Krica em um site de relacionamentos. Filipe danifica a motocicleta de Samurai e teme não conseguir arcar com o conserto. Todos os integrantes da banda apoiam Henrique contra o preconceito de que o menino é alvo na internet. Ciça exige que Samurai desminta a história sobre João.