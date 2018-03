Saiba quem são os participantes de 'Procura-se: um apresentador', comandado por Thais Fersoza

Thais Fersoza é a apresentadora do reality Foto: Instagram/@tatafersoza

No dia 24 de abril, o canal de compras Shoptime terá um novo apresentador. Mas não é a chefia do canal ou a equipe de recursos humanos que vai escolher o novo contratado, e sim o público. Durante cinco semanas, 16 candidatos à vaga participarão do reality show Procura-se: um apresentador.

Dentre os mais de 8 mil inscritos, o canal escolheu os participantes: Davi Augusto Lopes, Gleyse Daniele de Sousa Menezes, Samir Miguel Muhammad Lesme, Raphaela Cavalcanti Palumbo, Carla Burle, Drika Mattos, Vinícius Maldonado, Luiz Carlos Gomes de Andrade, Taiana Auip, Renata de Paula Ferreira, Gabriela Igarashi, Carolina Karayannopoulos Soares da Silva, Emilio Zanotelli Figueredo, Gabriele Borba, Jussara Oliveira dos Santos e Camila Gomes Hage.

O reality é comandado por Thais Fersoza e estreia no dia 27 de março, às 20h. Serão nove episódios, transmitidos sempre às terças e quintas pelo YouTube do Shoptime e na TV paga.