Saiba o que esperar da nova temporada do ‘Último Programa do Mundo’

O Vice-cônsul de Honduras, interpretado por Juliano Enrico Foto: Divulgação/O Último Programa do Mundo

Nos últimos momentos da MTV Brasil em 2013, O Último Programa do Mundo mostrava como uma produção sem verba e com data para acabar conseguia fazer humor com pouca estrutura.

A emissora acabou, ‘renasceu’ com outra proposta, e o programa sobreviveu a mais uma temporada na internet. Agora, o UPM ganha novos episódios em parceria com a Fox. Mas o investimento de uma grande empresa se mostra um ‘problema’ quando os personagens não sabem muito bem o que fazer com o dinheiro, já que estão acostumados a trabalhar sem estrutura alguma.

Essa é a premissa da nova temporada do programa de humor, que estreia nesta quarta-feira, 10, no canal do YouTube da TV Quase, conhecida também por produções como Choque de Cultura e Falha de Cobertura.

Cena da nova temporada do 'Último Programa do Mundo' Foto: Divulgação/ 'O Último Programa do Mundo'

“A série surgiu na MTV, um canal que estava acabando. Na segunda temporada, já no YouTube, a gente estava na rua para fazer o programa sem estrutura”, relembra Daniel Furlan, roteirista e ator da atração, em entrevista ao E+. “Agora, a terceira temporada é a gente sendo contratado pela Fox, uma multinacional, sem saber o que fazer com a verba.”

Daniel explica que a linguagem do programa se mantém a mesma, assim como quase toda a equipe. Quem está esperando matar a saudade do Vice-cônsul de Honduras (Juliano Enrico) e de Rogerinho do Ingá (Caito Manier) não deve se decepcionar. O motorista, aliás, terá participação maior do que nas temporadas anteriores, garante Daniel.

Quadros clássicos como Frases que Valem Tapa na Cara e Momento Citei Foucault também continuam. Além dos personagens habituais e entrevistas com ‘anônimos excêntricos’, o programa recebe convidados como Rafinha Bastos, Laerte e Paulo Tiefenthaler.

Serão 13 episódios no total. Doze deles já foram exibidos no FX, em horários aleatórios durante a programação do canal. “Quem nos acompanha ficava perguntando quando sairia no YouTube”, diz Daniel. Mesmo para quem conseguiu ver na TV, há um episódio inédito para a internet.

Os episódios do Último Programa do Mundo serão publicados às quartas-feiras, a partir do dia 10 de janeiro, às 11h no canal do YouTube da TV Quase.

Relembre um episódio do programa:

Confira o Hora E+ com o elenco do Choque de Cultura, que também faz O Último Programa do Mundo: