Saiba o que as crianças de 'Gente Inocente' estão fazendo hoje em dia

O programa 'Gente Inocente' foi ao ar entre os anos de 2000 e 2002 na Rede Globo, e tinha como protagonistas diversas crianças que entrevistavam, cantavam, dançavam, brincavam e se divertiam ao lado do apresentador Márcio Garcia. Entre os nomes que já passaram pelo elenco da atração, muitos ficaram conhecidos, como a atriz Bruna Marquezine, ou o ator Sérgio Malheiros. Diversos outros se mantiveram no mundo artístico, enquanto outros tentaram outras profissões. Confira a seguir que rumo levaram diversos ex-participantes do programa!



Foto: Rocha Miranda / Globo | Gianne Carvalho / Globo | Eliane Heerem / Globo