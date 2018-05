Sai o primeiro trailer de 'Bohemian Rhapsody', filme que contará a vida de Freddie Mercury

Foi divulgado o primeiro trailer de 'Bohemian Rhapsody', que vai contar a história do vocalista do Queen Freedie Mercury Foto: Reprodução de cena do trailer de 'Bohemian Rhapsody'/20th Century Fox

Após muita expectativa, foi divulgado na manhã da terça-feira, 15, o primeiro trailer do filme Bohemian Rhapsody. A produção contará a história de Freedie Mercury, vocalista da banda Queen que morreu em decorrência de complicações da aids, em 1991.

O filme foi anunciado originalmente em 2010, mas desde então vinha sofrendo com problemas na sua produção. As dificuldades incluíram a escolha do ator principal, a elaboração do roteiro e até mesmo encontrar um diretor para o longa.

Originalmente, o comediante britânico Sacha Baron Cohen havia sido escalado para viver Freddie Mercury. Porém, após críticas dos fãs e dos ex-membros da banda, ele acabou saindo da produção. O norte-americano Rami Malek, conhecido por ser o protagonista da série Mr. Robot, acabou sendo o escolhido para dar vida ao icônido personagem.

O roteiro original de Bohemian Rhapsody foi escrito por Peter Morgan. Mas, pela demora na produção do filme, acabou passando para Anthony McCarten. Houve também problemas na direção do filme, com o diretor Bryan Singer sendo demitido faltando duas semanas para o fim das filmagens e substituído por Dexter Fletcher.

Mesmo com todos os percalços, Bohemian Rhapsody está previsto para estrear no próximo dia 27 de dezembro nos cinemas brasileiros. Veja abaixo o primeiro trailer do filme.