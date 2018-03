'Sabadão', de Celso Portiolli, tem melhor média mensal desde a estreia

Apresentador vive boa fase em seu programa Foto: Divulgação

O programa Sabadão, apresentado por Celso Portiolli no SBT, foi um dos destaques da programação do canal no mês de maio. A atração registrou 7,2 pontos de média na Grande São Paulo (cada ponto equivale a 69,4 mil domicílios), melhor média mensal da atração desde a sua estreia - em agosto do ano passado.

O resultado obtido em maio representa um crescimento de 20% em relação ao mês de abril.

Além desta conquista, o programa fez o SBT bater a Record, empurrando a concorrente para o terceiro lugar, com média de 7 pontos no mês - 3% a menos que a emissora de Silvio Santos.

No horário em que vai ao ar, o Sabadão confronta o Legendários, comandado por Marcos Mion. Nas quatro vezes em que se enfrentaram, o programa do SBT levou a melhor em três delas.